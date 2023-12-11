İsrail\'de 250 bin silah taşıma ruhsatı başvurusu yapıldı

İsrail'de 7 Ekim sonrasında silah taşıma ruhsatı için 250 bin başvuru yapıldığı bildirildi.

İsrail Parlamentosu, Ulusal Parlamento Güvenlik Komisyonu oturumundaki görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, komisyona sunduğu verilerde, 7 Ekim - 8 Aralık tarihleri arasında 250 bin ateşli silah taşıma ruhsatı başvurusu aldıklarını kaydetti.

Gerekli incelemelerin ardından 33 bin başvurunun onaylandığı, 20 bin başvurunun reddedildiği ve 53 bin kişiye de şartlı onay verildiği belirtildi.

Yahudi Gücü Partisi'nden aşırı sağcı milletvekili Zvika Fogel, komisyonda yaptığı konuşmada, "Ülke genelinde çeşitli cephelerde hala savaş halinde" olduklarını kaydetti.

Fogel, silah ruhsatı başvurularındaki artışı, "İsrail Devleti tümüyle tek bir cepheden ibarettir. İsrail vatandaşları, kendilerini ve ailelerini korumanın zorunlu olduğunu hissediyor." şeklinde yorumladı.

Muhalefetteki Gelecek Var Partisi Milletvekili Merav Ben Ari ise, İsrail vatandaşları arasında silah taşımanın yaygınlaşmasının endişe verici olduğunu ifade ederek, "ruhsat verilen silahların bir gün kendilerini hedef alacağı" uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze saldırılarının silah ruhsatı başvurularında keskin yükselişe yol açtığının altını çizen Ben Ari, savaş bittiğinde silahlı tehdit ve cinayetlerde yaşanacak artıştan endişe duyduklarını vurguladı.

Aynı partiden milletvekili olan Naur Shiri de, hukuk devletinde sürücü belgesi almanın silah ruhsatı çıkarmaktan daha zor olduğuna dikkati çekerek, "Şiddetle mücadele, güvenlik güçlerinin tekelinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in yerleşimcileri silahlandırma kampanyası

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

Ben-Gvir, ateşli silahlar ve silah ruhsatı edinme şartları ve prosedürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını ve on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisher de, Ben-Gvir'in kriter gözetmeden İsrailli sivillere silah dağıtma politikasına tepki göstererek istifa etmişti.