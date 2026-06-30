İsrail'de Askeri Sağlık Koordinasyonunda Eksiklikler - Son Dakika
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İsrail'de Askeri Sağlık Koordinasyonunda Eksiklikler

30.06.2026 21:36
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Raporda, Gazze saldırılarındaki sağlık koordinasyon eksiklikleri ve yaralıların tedavi süreci eleştirildi.

İsrail'de yayımlanan resmi bir rapor, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında yaralanan askerlerin tahliye, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde ciddi koordinasyon ve altyapı eksiklikleri bulunduğunu ortaya koydu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, Devlet Denetçisi Matanyahu İngelman tarafından hazırlanan rapora dayandırdığı haberine göre, sağlık sistemi Gazze saldırılarına fizyoterapi, konuşma terapisi ve ergoterapi gibi alanlarda ciddi personel yetersizliğiyle girdi.

Raporda, 7 Ekim 2023'te yaralıların tahliyesinde kurumlar arasında koordinasyon eksikliği, iletişim kopukluğu, zırhlı ambulans ve tahliye helikopteri yetersizliği ile yaralıların hastanelere sevkinde aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Söz konusu aksaklıklar nedeniyle yaralıların yüzde 49'unun resmi yönlendirme olmaksızın vatandaşlar ve sahadaki askerlerin kendi imkanlarıyla tahliye edildiği kaydedilen raporda, sağlık sisteminin ilk saatlerde artan yaralı sayısını yönetmekte zorlandığı vurgulandı.

Raporda ayrıca yaralıların yalnızca yüzde 21'inin gece yarısına kadar diğer hastanelere sevk edilebildiği, yaralıların yaklaşık yüzde 70'inin güney bölgesindeki sağlık kuruluşlarında tedavi gördüğü, Soroka Hastanesinin tek başına 624 yaralıyı kabul ettiği aktarıldı.

Rehabilitasyon sürecine ilişkin bulgulara da yer verilen raporda, Şiba Hastanesinin Temmuz 2025'e kadar rehabilitasyon programına alınan yaralıların yaklaşık yüzde 47'sini kabul ettiği, yoğunluk nedeniyle hasta başına günlük tedavi sayısının iki seansın altına düştüğü belirtildi.

Hastanenin, Sağlık Bakanlığından önceden onay almadan iç hastalıkları ve geriatri servislerini rehabilitasyon birimlerine dönüştürdüğü, bunun yaşlı hastaların tedavisini olumsuz etkilediği kaydedildi.

İsrail ordusunun verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 964 asker hayatını kaybetti, 6 bin 424 asker yaralandı. Ancak Savunma Bakanlığının görevlendirdiği bir komisyonun daha önce yayımladığı raporda, saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 25 bin yaralı askerin Savunma Bakanlığının rehabilitasyon sistemine dahil olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Askeri Sağlık Koordinasyonunda Eksiklikler - Son Dakika

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