İsrail'de Batı Nil Virüsü Sebebiyle Ölümler Artıyor - Son Dakika
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İsrail'de Batı Nil Virüsü Sebebiyle Ölümler Artıyor

İsrail'de Batı Nil virüsü sebebiyle mayıs ayından bu yana 31 kişinin hayatını kaybettiği, son iki günde ise virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 70'den fazla arttığı belirtildi. Tel Aviv çevresi ve Kudüs'te olağandışı vakaların görülmeye devam ettiği ifade edildi. Uzmanlar, artışın yaz mevsiminin başında havaların normalden daha sıcak olmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

13.07.2024 01:17
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İsrail'de, Batı Nil virüsü sebebiyle mayıs ayından bu yana 31 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı ölümlerin son iki günde yüzde 70'den fazla artış gösterdiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Sağlık Bakanlığının, Batı Nil virüsü sebebiyle ölenlerin sayısının son iki günde yüzde 70'in üzerinde arttığını bildirdiği aktarıldı.

Mayıs ayından bu yana virüs sebebiyle 31 kişinin öldüğü dile getirilen haberde, son bilgilere göre özellikle Tel Aviv çevresi ve Kudüs'te "olağandışı vakaların görülmeye devam ettiği" ifade edildi.

Haberde, uzmanların vaka sayısındaki artış konusunda net bir açıklama getiremediği ancak bunun, "yaz mevsiminin başında havaların normalden daha sıcak olmasından kaynaklanmış olabileceği" yorumunda bulunduğu kaydedildi.

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Batı Nil Virüsü Sebebiyle Ölümler Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de Batı Nil Virüsü Sebebiyle Ölümler Artıyor - Son Dakika
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