İsrail'de Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor

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İsrail'de haziran ayından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilen kişi sayısı 738'e yükseldi, virüse yakalanan 51 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarına ilişkin açıklama yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ülke genelinde şu ana kadar 738 kişide Batı Nil virüsü tespit edildi.

Sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüs nedeniyle haziran ayından bu yana 51 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de her yıl haziran ile eylül arasında rastlanan Batı Nil virüsü vakalarının iklim değişikliği nedeniyle bu yıl daha erken görülmeye başlandığı belirtiliyor.

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.