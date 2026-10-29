İsrail'de Ben-Gvir, Arap parti liderleri için Şin-Bet'e gözaltı çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail'de Ben-Gvir, Arap parti liderleri için Şin-Bet'e gözaltı çağrısı yaptı

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Şin-Bet'ten Ortak Liste ve Raam Partisi liderlerinin gözaltına alınmasını istedi. Maliye Bakanı Smotrich de liderlerin sorgulanmasını isterken, Başbakan Netanyahu polisin mesnetsiz bulduğu 'seçimlerin çalındığı' iddiasını yineledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden parti liderlerinin gözaltına alınmasını isterken, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de söz konusu liderlerin sorgulanması talebinde bulundu.

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabirin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisinde kilit konuma yerleşti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Netanyahu'nun iktidar bloğu ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

İsrail'deki seçimlere müdahale etmek amacıyla Ortak Liste ve Raam Partisi'ne yurt dışından fon aktarıldığı iddiaları basına yansıdı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'den söz konusu iddiaların araştırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Bunun üzerine, Filistinlilere yönelik sistematik baskı ve şiddet politikasının ardındaki isimlerin başında gelen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Şin-Bet'ten Ortak Liste ve Raam Partisi liderlerinin gözaltına alınmasını istedi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Arap partilerinin liderlerinin hemen bu sabah itibarıyla gözaltına alınması talimatı verilmesi çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Arap partilerinin liderleri bugün Şin-Bet tarafından sorgulanmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "seçimlerin çalındığı" iddiasını yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail polisinin mesnetsiz bulduğunu duyurmasına rağmen "Ortak Liste ile Raam Partisi'nin seçimleri çaldığı" yönündeki iddiasını tekrar etti.

Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya hesabından liderliğini yaptığı Likud Partisi adına yaptığı açıklamada, hiçbir Siyonist partinin Raam ve Ortak Liste ile işbirliği yapmasına, söz konusu partilerin oylarıyla İsrail Meclis Başkanı'nın değiştirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Netanyahu, İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i "Arap partilerinin yurt dışından fon aldığına" ilişkin iddialar karşısında harekete geçmeye çağırdı.

Likud Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere katılım oranının yüksek olması üzerine "seçimlerin Arap partileri tarafından çalındığını" iddia etmişti.

Likud, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunarak, Filistin asıllıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki çok sayıda sandıkta oyların çalındığı iddiasına ilişkin polise, İsrail İç Güvenlik Teşkilatına (Şin Bet) ve Merkezi Seçim Komitesine yüzlerce ifade ve delil sunulduğu öne sürmüştü.

İsrail polisi, dün yazılı açıklamayla, Likud Partisi'nin "Arap partilerinin seçimleri çaldığı" iddiasını destekleyen herhangi bir istihbarat verisinin bulunmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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