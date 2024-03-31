İsrail'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İsrail'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

İsrail'in Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 20 yaşındaki bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırgan ise olay yerindeki güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

31.03.2024 10:39  Güncelleme: 10:43
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İsrail'in Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 20 yaşındaki bir kişinin hafif şekilde yaralandığı duyuruldu.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, olay, sabah saatlerinde kentteki bir otobüs durağında yaşandı.

Bıçaklı saldırıda 20 yaşındaki bir kişi hafif yaralanırken, şüphelinin olay yerindeki güvenlik güçlerince vurulduğu kaydedildi.

Olay yerinde ağır şekilde yaralanan şüphelinin kaldırıldığı Soroka Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıklayan İsrail polis yetkilisi, şüphelinin Rahat kentinde ikamet ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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