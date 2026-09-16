İsrail'de bütçe krizi, hava savunma füzesi alımını durdurdu - Son Dakika
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İsrail'de bütçe krizi, hava savunma füzesi alımını durdurdu

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İsrail Savunma ve Maliye bakanlıkları arasındaki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle orduya aktarılması gereken 15 milyar şekellik ödeneğin dondurulduğu ve hava savunma sistemleri için füze alımının durduğu bildirildi.

İsrail Savunma ve Maliye bakanlıkları arasında yaşanan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle orduya aktarılması gereken 15 milyar şekellik (yaklaşık 4,92 milyar dolar) ödeneğin dondurulduğu ve hava savunma sistemleri için füze alımının durduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, ordunun bütçenin aktarılmaması nedeniyle Maliye Bakanlığı ile anlaşmazlığa düştüğü belirtildi.

Bu durumun hava savunma sistemleri için önleme füzeleri alımının durmasına yol açtığına işaret edilen haberde, ordunun savunma ve saldırı operasyonlarını sürdürebilmek için 15 milyar şekele (yaklaşık 4,92 milyar dolar) acilen ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Maliye Bakanlığı ise bütçe transferindeki gecikmeye gerekçe olarak, talep edilen kaynağın acil ihtiyaçlardan ziyade onay alınmadan biriktirilen borçları kapatmaya yönelik olmasını gösterdi.

Kanal 12 ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN tarafından paylaşılan detaylara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla ordunun 2026 yılı bütçesi 143 milyar şekelden (47,3 milyar dolar) 183 milyar şekele (60,6 milyar dolar) yükseltildi.

Ancak ağustos ayında aktarılması planlanan 15 milyar şekellik ilk dilim henüz ödenmedi.

Geciken ödemelerin ve yedek parça eksikliğinin ordunun Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki operasyonel yeteneğini olumsuz etkilediği belirtilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir sahada sürdürülen askeri operasyonların yanı sıra hükümet düzeyinde de bir bütçe mücadelesi vermek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Süreci çözmek isteyen Başbakan Netanyahu'nun, ek bütçe yasasının mecliste görüşülmesini sağlamak adına muhalefet lideri Yair Lapid ile bir araya geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Maliye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de bütçe krizi, hava savunma füzesi alımını durdurdu - Son Dakika

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