İsrail\'de çalışan 45 Malavili tarım işçisi tutuklandı

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CAPE İsrail'de tarım işçisi olarak çalışan 45 Malavili, vize koşullarını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Malavi basınında yer alan haberlere göre, İsrail'de çiftliklerde tarım işçisi olarak istihdam edilen 45 Malavili, şehirlerde daha iyi iş imkanları bulabilmek için çalıştıkları çiftlikleri terk etti.

Malavili işçiler, ihbar üzerine Tel Aviv yakınlarındaki bir fabrikada yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkeme, vize koşullarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 45 işçinin tutuklanmasına karar verdi.

İsrail'deki Malavi Derneği Başkanı Austin Chipeta, basına yaptığı açıklamada, tutuklanan Malavililerin, sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv yakınlarındaki yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulduklarını söyledi.

Chipeta, işçilerin şehre kaçmasının asıl nedeninin, İsrailli çiftlik sahiplerinin sözleşme hükümlerini ihlal ederek çok düşük ücretler ödemesi olduğunu ifade etti.

Malavi ile geçen ay imzalanan mutabakat zaptı kapsamında İsrail, 2 bin Malavili işçiye vize ve çalışma izni vermeyi kabul etmişti.

İsrail, yabancı işçilerin ülkeyi terk etmesi nedeniyle yurt dışından iş gücü temin etmeye çalışıyor.