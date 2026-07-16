İsrail'de Dr. Ebu Safiyye'ye İşkence İddiaları - Son Dakika
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İsrail'de Dr. Ebu Safiyye'ye İşkence İddiaları

16.07.2026 16:37
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Dr. Husam Ebu Safiyye, İsrail hapishanesinde işkenceye maruz kalıyor. Uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste tutulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin ağır işkencelere maruz kalmaya devam ettiği bildirildi.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütünden (PHRI) yapılan açıklamada, avukat Nasır Ebu Avde ve PHRI Hukuk Danışmanı Tamir Blank'ın 14 Temmuz'da Nitzan Hapishanesi'nde Ebu Safiyye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Ebu Safiyye, 2 Temmuz'dan bu yana gardiyanlar tarafından sürekli darbedildiğini ve ellerinde morluklar oluştuğunu ifade etti

İsrail'in kendisini tek kişilik hücrede tecrit altında tutmaya devam ettiğini aktaran Ebu Safiyye, görüşme sırasında, "Beni buradan kurtarmak için mümkün olan her önlemi alın" dedi.

Maskeli cezaevi gardiyanlarının dinleme mesafesinde hazır bulunduğu, şeffaf olmayan bir bölmenin ardından telefon aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmede Ebu Safiyye, darpedilmesinden birkaç gün sonra muayene edilerek röntgeninin çekildiğini ancak sonuçlar hakkında kendisine bilgi verilmediğini paylaştı.

Kendisine bir süre ağrı kesici ilaçlar verildiğini ancak sonrasında buna da erişemediğini vurgulayan Ebu Safiyye, sağ gözünde belirgin bir rahatsızlık bulunduğunu, gözlüklerinin geri verilmesini ve bir göz hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmeyi talep ettiğini aktardı.

PHRI ise Ebu Safiyye'nin durumuna ilişkin bağımsız ve tarafsız tıbbi ve hukuki inceleme yapılması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Ebu Safiyye 3 Haziran'dan beri tek kişilik hücrede tutuluyor

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiyye'yi alıkoyan İsrail ordusu, onun Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Doktor Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Ebu Avde, AA'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin hapishanede zorlu koşullarda yaşadığını, yemek ve su verilmeden elleri bağlı tutulduğunu söylemişti.

Ebu Safiyye'nin tıbbi ihmale maruz kaldığını aktaran Ebu Avde, Filistinli doktorun çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip olduğunu ve son zamanlarda düzenli ilaç ve tedavi hizmetlerinden mahrum bırakıldığını anlatmıştı.

Ebu Avde, İsrail'in Ebu Safiyye'yi 3 Haziran'dan itibaren güneydeki Nefha Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tecrit altında tuttuğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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