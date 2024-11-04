İsrail'de Gizli Belge Sızdırma Skandalı - Son Dakika
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İsrail'de Gizli Belge Sızdırma Skandalı

Netanyahu'nun yardımcıları da dahil 5 kişi, gizli belgelerin sızdırılması soruşturmasında gözaltına alındı.

04.11.2024 20:16
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İsrail'de Başbakanlık Ofisinden "gizli belgelerin sızdırılması skandalına" ilişkin soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan haberde 7 Ekim 2023 sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından göreve getirilen Feldstein ve bir İsrail ordusu yetkilisi dahil 5 kişinin "gizli belgelerin sızdırılması" hakkındaki soruşturmada gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail mahkemesi, dün Netanyahu'nun yardımcısı Feldstein'ın yabancı basına belge sızdırdığı iddiasıyla üç kişiyle birlikte tutuklandığını açıklamıştı.

Yabancı basına servis edilen sözde belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlanmıştı.

Bu belgelerde öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın ateşkes anlaşmasına yanaşmadığı öne sürülüyor.

Gizli belgelerin sızdırılması skandalında Netanyahu eleştirilerin hedefinde

Mahkemenin olaya ilişkin basın yasağını dün gece kaldırmasıyla hassas bilgiler kasıtlı olarak manipüle edildiği gerekçesiyle Başbakanlık Ofisi ve Başbakan Netanyahu eleştirilerin hedefi oldu.

İsrail basınında çıkan haberlerde, sözde belgelerin, esir takası anlaşması yapmadığı gerekçesiyle Netanyahu'ya gelen eleştirilere karşı Hamas'ın anlaşmaya yanaşmadığı algısını oluşturmak amacıyla sızdırıldığı öne sürüldü.

Feldstein'la daha önce çalışan, ismini vermek istemeyen İsrailli kaynak, 2 Kasım'da Yediot Ahronot gazetesine konuşarak, Netanyahu'nun eski yardımcısının bildiklerinden ötürü "derin endişe" duyması gerektiğini söyledi.

Haberde, sorumlulukları arasında basına hassas konularda brifingler vermek de yer alan Feldstein'ın Netanyahu adına Almanya'ya görevlendirmeyle gittiği, burada, Hamas'a atfedilen belgeleri Bild gazetesiyle paylaşmış olabileceği iddia edildi.

Gazetenin İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı 10 Eylül tarihli haberine göre ise ordunun yürüttüğü soruşturma, Hamas'a ait olduğu öne sürülen sahte belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yabancı basına servis edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Haberde, tahrif edilmiş belgelerin "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Başbakan Binyamin Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" aktarılmıştı.

İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Jewish Chronicle tarafından kullanılan belgeden haberdar olmadığı aktarılırken, İsrailli askeri yetkililerin Yediot Ahronot'a "Ne belge ne de aniden kaçmaya karar verdiği yönündeki Sinvar'a atfedilen anlatı, İsrail'de hiç kimse tarafından bilinmiyor." dediği kaydedildi.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Gizli Belge Sızdırma Skandalı - Son Dakika

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