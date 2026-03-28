İsrail'de İran Füze Salvası Alarmı
İsrail'de İran Füze Salvası Alarmı

28.03.2026 14:53
İran'ın füze saldırıları sonrası İsrail'de sirenler çaldı, halk sığınaklara yönlendirildi.

İran'dan yapılan yeni füze salvolarının ardından İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere pek çok noktada sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklarda kalmaları istendi.

İran'ın art arda yaptığı iki füze misillemesi İsrail'in güneyi ile ortak kesimlerini hedef aldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesi ve Gazze Şeridi sınırındaki yerleşimlerde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin çalmasının hemen ardından şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

