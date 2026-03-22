İsrail'de İran Misillemesi Sonrası Sirenler Çaldı

TEL ABD- İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin ortak kesiminde geniş bir bölgede sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İran füzelerinin önlenmesinin ardından Holon kentinde bazı noktalara şarapnel parçaları düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre misillemede ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.