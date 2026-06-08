İsrail'de Lübnan'dan Rochet Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de Lübnan'dan Rochet Alarmı

08.06.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in kuzeyine roket saldırısı sonrası sirenler çaldı, ancak yaralanma yaşanmadı.

İsrail-İran hattında tansiyon düşerken Lübnan'dan ateşlenen roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan askeri birliklere 3 roket fırlatıldı.

İsrail askeri birliklerine fırlatılan roketler nedeniyle protokol gereği sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, roketlerin İsrail topraklarına girmeden önlendiği, bir roketin ise İsrail askerlerinin yakınına düştüğü fakat yaralanan olmadığı iddia edildi.

İsrail ordusu dün Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla başkent Beyrut'a saldırı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Lübnan'dan Rochet Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: “Partiyi bize verin” teklifi Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 16:59:48. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Lübnan'dan Rochet Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.