İsrail'de Lübnan'dan Rochet Alarmı

İsrail-İran hattında tansiyon düşerken Lübnan'dan ateşlenen roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan askeri birliklere 3 roket fırlatıldı.

İsrail askeri birliklerine fırlatılan roketler nedeniyle protokol gereği sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, roketlerin İsrail topraklarına girmeden önlendiği, bir roketin ise İsrail askerlerinin yakınına düştüğü fakat yaralanan olmadığı iddia edildi.

İsrail ordusu dün Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla başkent Beyrut'a saldırı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamıştı.