İsrail'de Muhalefetin Meclis Feshi Girişimi Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Muhalefetin Meclis Feshi Girişimi Reddedildi

12.06.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu'nun hükümeti, muhalefetin meclis feshi tasarısını koalisyon ortaklarının desteğiyle engelledi.

İsrail'de muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını devirme girişimi, meclisin feshi için sunulan yasa tasarısına koalisyon ortağı Ultra Ortodoks (Haredi) partilerin desteğini çekmesinin ardından Meclis'te gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, muhalefetin dün sunduğu meclisin feshine ilişkin tasarı ön oylamada 61'e karşı 53 oyla reddedildi.

Ön oylamadan kısa bir süre önce Şas Partisi ile Birleşik Tevrat Yahudiliği çatısı altındaki Tevrat Sancağı hükümetle Haredi öğrencilerin askerlikten muaf tutulması yönünde anlaşmaya vardıklarını ve meclisin feshedilmesine karşı oy kullanacaklarını duyurdu.

Haredi koalisyon üyelerinin destek vermesi halinde meclisten geçmesi mümkün olacak yasa tasarısı, Şas ve Tevrat Sancağı partilerinin son anda desteğini çekmesiyle yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

Netanyahu hükümetinin iktidar koalisyonu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 68 milletvekiliyle temsil ediliyor. Meclisin feshedilmesi için çoğunluğun sağlanması yani en az 61 milletvekilinin onayı gerekiyor.

Netanyahu'nun hükümeti ayakta tutma çabası sonuç verdi

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, Netanyahu'nun talimatıyla koalisyon iktidarının devrilmesini engellemek için ön oylama öncesi hükümet ortağı Ultra Ortodoks partilerin temsilcileriyle uzun görüşmeler gerçekleştirdi.

Edelstein, yaptığı yazılı açıklamada, Tevrat okullarında eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin temel ilkeleri konusunda Ultra Ortodoks koalisyon ortaklarıyla uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Ultra Ortodoks koalisyon ortakları Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri, Tevrat okullarında eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyordu.

Ultra Ortodoks milletvekillerinden bazıları hükümetten çekilebilir

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon iktidarı, meclisin feshine ilişkin oylamadan istediği sonucu alırken Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin krizin tam çözüme kavuşturulamaması hükümet için hala risk oluşturuyor.

Haaretz gazetesi, Birleşik Tevrat Yahudiliği içerisinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tevrat Sancağı ve Şas'ın fesih tasarısına karşı oy kullanması durumunda, Birleşik Tevrat Yahudiliği çatısı altındaki Agudat Israel milletvekillerinin hükümetten ayrılacağını öne sürdü.

Agudat Israel'in hükümetten olası çekilmesi hükümeti devirmiyor ancak Netanyahu'ya 120 sandalyeli mecliste 64 üyeli bir kırılgan çoğunluk bırakacak.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan'a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsrail Meclisi, Politika, Hükümet, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Muhalefetin Meclis Feshi Girişimi Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü Yargıtay hapis cezasını bozdu Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü! Yargıtay hapis cezasını bozdu
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Bunu kimse tahmin edemezdi Osimhen’den Napoli’ye şok tehdit Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
Haluk Şentürk’ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:48
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
10:45
ABD’den vatandaşlarına uyarı: Irak’a seyahat etmeyin
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin
09:51
İstanbul’da gündüz vakti fuhuş pazarlığı Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
16:37
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
16:12
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
16:07
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
16:04
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
15:45
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
15:36
ABD’de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
ABD'de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
15:21
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 11:39:21. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Muhalefetin Meclis Feshi Girişimi Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.