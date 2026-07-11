İsrail'de Protestolar: 7 Ekim Soruşturması İstendi - Son Dakika
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İsrail'de Protestolar: 7 Ekim Soruşturması İstendi

11.07.2026 23:59
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Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin politikalarını protesto ederek 7 Ekim olayları için soruşturma talep etti.

Binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarını protesto etmek ve 7 Ekim olaylarının araştırılması için resmi soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmek amacıyla Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

İsrail basınına göre, Habima Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin siyasi ve güvenlik alanındaki politikalarını eleştirdi.

Hükümet aleyhinde sloganlar atan göstericiler, 7 Ekim olaylarının araştırılması için resmi soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

İsrail Meclisi, 7 Ekim 2023 olaylarını soruşturacak "siyasi" bir soruşturma komisyonunun kurulmasını öngören yasa tasarısını 6 Temmuz'da ilk okumada oylamıştı.

Tasarının yasalaşması için Meclis'te ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

İsrail muhalefeti ise Meclis'te yapılan oylamayı boykot etmişti.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, 7 Ekim olaylarıyla ilgili kurulacak soruşturma komitesinin, siyasi yetkililer tarafından atanacak üyelerden oluşacağına işaret edilmişti.

Hatta komiteyi oluşturacak üyelerin yarısının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından belirleneceğine dikkati çekilen haberde, diğer yarısını oluşturacak üyelerin ise muhalefet tarafından belirlenebileceği ancak muhalefetin yasa tasarısını boykot ettiği kaydedilmişti.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim 2023'te yaşanan Aksa Tufanı Operasyonu'nu, İsrail ve ordunun tarihindeki "en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık" olarak nitelendiriyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Protestolar: 7 Ekim Soruşturması İstendi - Son Dakika

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