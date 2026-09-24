İsrail'de Satmar Yahudileri, 27 Ekim seçimini boykot edenlere 200 dolar ödeyecek

İsrail'de siyonizm karşıtı tutumuyla bilinen ultra-Ortodoks Satmar Yahudilerinin, yaklaşan genel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini taahhüt eden seçmenlere 200'er dolar ödemeyi planladığı bildirildi.

Kanal 12'nin haberine göre, siyonizm karşıtı gruplardan Satmar Yahudileri, 27 Ekim'deki seçimlerde oy kullanmayacağına dair yazılı taahhüt veren vatandaşlara maddi teşvik sağlayacağını duyurdu.

ABD merkezli cemaat lideri Zalman Leib Teitelbaum'un denetimindeki "Saf Şekel" adlı yardım fonu, sandığı boykot eden her İsrailliye 200'er dolar ödeme yapacak.

Haberde, söz konusu mali kaynağın, devletten ödenek almayı reddeden dini kurumları desteklemek amacıyla kurulduğu hatırlatılırken, boykot formunu dolduran kişilere yönelik nakit dağıtımının bu gece itibarıyla başlayacağı kaydedildi.

Hasidik Yahudiliğin en büyük kollarından biri kabul edilen Satmar Yahudileri adlı grub, 1900'lerin başında o dönem Avusturya-Macaristan sınırlarında (bugünkü Romanya) ortaya çıktı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ise ABD'ye göç ederek New York'un Brooklyn bölgesinde geniş bir topluluk oluşturdu.

Satmar Yahudileri, katı dini bağlılıkları, modern kültüre karşı olmaları ve İsrail Devleti ile siyonizmi reddetmeleri ile biliniyor.

İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimlerin yapılması planlanıyor.