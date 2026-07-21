İsrail'de Seçim Güvenliği Tehdit Altında

Dünya genelindeki seçimlere müdahale ettiğinden şüphelenilen İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaklaşan genel seçim öncesi "iç ve dış tehdit" uyarısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 27 Ekim'deki yapılması kesinleşen seçimlere iç ve dış müdahalenin olabileceği yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Noam Sohlberg ile bir araya geldiğini belirten Herzog, seçim güvenliğini hedef alan hem iç hem de dış kaynaklı çeşitli tehlikelere ilişkin bilgi aldığını kaydetti.

Güvenlik birimlerine var olduğunu öne sürdüğü tehditler karşısında kararlı ve etkin bir duruş sergileme çağrısı yapan Herzog, İsrail halkına hitaben "Seçimlerin bir savaş olmadığını unutmayın." dedi.

İsrail genelinde son günlerde tehlikeli şiddet olaylarının yeniden baş gösterdiğini söyleyen Herzog sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm siyasi partilerin milletvekillerine, aktivistlerine ve adaylarına sesleniyorum ve kırmızı çizgileri aşmamalarını talep ediyorum."

İsrail, seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle gündemde

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail merkezli siber güvenlik şirketi BlackCore'un seçimlerde kendisini ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda'yı hedef alan bir manipülasyon yaptığını öne sürmüştü.

Fransa'da ise martta yapılan yerel seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle İsrailli BlackCore hakkında soruşturma açılmıştı.

Fransız dijital müdahaleler ve dezenformasyonla mücadele kurumu Viginum'un başkanı Marc-Antoine Brillant, İsrailli BlackCore firmasının seçimlere müdahalesinin sadece Fransa ile sınırlı kalmadığını kaydetmişti.

Brillant, İsrailli BlackCore firması için "Ayrıca Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkeler veya bölgelerde yabancı dijital müdahale operasyonları yürütmek için de kullanılmış gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Amerikan TIME dergisinin 14 Temmuz'da yayımladığı özel soruşturma haberi, Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü ve dijital strateji uzmanı Brad Parscale'ın, İsrail hükümeti adına ABD iç politikasını manipüle etmeyi amaçlayan gizli bir dijital nüfuz operasyonu yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı.