İsrail'de seçim öncesi Netanyahu ile Ben-Gvir arasında koalisyon krizi büyüyor - Son Dakika
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İsrail'de seçim öncesi Netanyahu ile Ben-Gvir arasında koalisyon krizi büyüyor

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçim öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidardaki Likud Partisi ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberinde, 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçim tarihinin netleşmesinin ardından, Ben-Gvir'in bir sonraki koalisyon hükümetinde yer alıp almayacağı konusunda taraflar arasında görüş ayrılıklarının baş gösterdiği belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun Ben-Gvir ve Likud Milletvekili Tally Gotliv ile bir görüşme yaptığı ve Yahudi Gücü Partisinin kuracağı bir sonraki koalisyonda yer alacağı yönünde güvence verdiği iddia edildi.

Yahudi Gücü Partisi iddiaları yalanladı

Yahudi Gücü Partisinden yapılan açıklamada ise haberdeki iddialar reddedilerek, "Son haftalarda Bakan Ben-Gvir ile Başbakan arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmemiş ve bu yönde bir mesaj iletilmemiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun çeşitli çevrelere Yahudi Gücü Partisinin yeni hükümette yer almayacağını söylediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Netanyahu, hükümette Ben-Gvir yerine Yeş Atid/Yashar çizgisindeki Gadi Eisenkot'u ortak olarak görmek istiyor."

Ben-Gvir de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'ya tepki göstererek, partisi Yahudi Gücü'nün kendisine Likud içindeki bazı üyelerden daha sadık olduğunu savundu ve kendisinin Eisenkot ile değiştirilme çabalarını eleştirdi.

İsrail'de 120 sandalyeli meclisin üyelerini belirlemek için genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Nispi temsil sistemi nedeniyle ülkede hükümet kurulumu partiler arası koalisyon ittifaklarına dayanıyor.

Aralık 2022'den bu yana İsrail tarihinin "en aşırı sağcı" hükümetine başkanlık eden Netanyahu, yolsuzluk suçlamaları ve Gazze'deki saldırılar nedeniyle uluslararası baskılarla karşı karşıya bulunuyor.

Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle çıkarılmış tutuklama kararı da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de seçim öncesi Netanyahu ile Ben-Gvir arasında koalisyon krizi büyüyor - Son Dakika

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