İsrail'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı

07.06.2026 20:11
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İsrail ordusu, Ayrım Duvarı'ndaki saldırıda yedek asker Haim Kalomiti'nin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Ayrım (Utanç) Duvarı'nın kuzey kesiminde, İsrail tarafında kalan Yahudi yerleşimlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölen İsraillinin yedek asker olduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıda ölen kişinin adının Haim Kalomiti olduğu belirtildi.

Açıklamada, Efraim Tugayı'nın 8881'inci Taburu'nda görev yapan Kalomiti'nin yedek yüzbaşı olduğu ve Tzur Natan yerleşiminde yaşadığı kaydedildi.

Öğle saatlerinde Ayrım (Utanç) Duvarı'nın kuzey kesiminde, İsrail tarafında bulunan 3 Yahudi yerleşiminde art arda düzenlenen silahlı saldırılarda 1 İsraillinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise vurularak öldürülmüştü. İsrail basını, saldırganın Taybe kentinden, İsrail vatandaşı "48 Araplarından" Filistinli Ömer Yasin olduğunu öne sürmüştü.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım (Utanç) Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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