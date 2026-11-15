İsrail'de Yashar-Likud birlik hükümeti görüşmesinde ilk toplantıdan sonuç çıkmadı - Son Dakika
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İsrail'de Yashar-Likud birlik hükümeti görüşmesinde ilk toplantıdan sonuç çıkmadı

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İsrail'de Eisenkot'un Yashar Partisi ile Netanyahu'nun Likud Partisi yetkilileri, Herzliya'da muhtemel birlik hükümeti için ilk kez müzakere masasına oturdu. Ortak açıklamaya göre diyalog sürecek, ancak bir kaynak ilk toplantıda ilerleme sağlanamadığını belirtti.

İsrail'de hükümet kurma yetkisi alan Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin yetkilileri, iktidar ve muhalefet bloklarından partilerin katılımıyla muhtemel "birlik hükümeti" kurulması için müzakere toplantısı yaptı.

Yashar ve Likud partilerinden yapılan ortak açıklamada, toplantının sona erdiği ve taraflar arasında diyaloğun devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir saat 15 dakika kadar süren toplantıya muhalefet blokundaki eski Başbakan Naftali Bennett'in Birlikte Listesi temsilcileri de katıldı.

Müzakerenin iktidar ve muhalefet blokları arasında "birlik hükümeti" oluşturulması adına yapıldığına dikkati çekilen habere göre, ayrıntılara aşina bir kaynak, Herzliya kentinde düzenlenen ilk "birlik hükümeti" müzakere toplantısında taraflar arasında bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

Eisenkot, Netanyahu ve Bennett'in katılmadığı ilk müzakere toplantısı düşük profilli gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yashar adına milletvekilleri Hili Tropper ve Yoav Horowitz, Likud adına İsrail Meclis Başkanı Milletvekili Ofir Katz ve Michael Rabello ile Birlikte Listesi'nden Shalom Shlomo katıldı.

Haberde, Eisenkot'un geçen hafta gerçekleşmesi beklenen toplantıyı Netanyahu'nun Meclis'te yaptığı "ırkçı ve ayrımcı" konuşma nedeniyle iptal ettiği hatırlatıldı.

"Likud'un yer aldığı bir hükümete karşı çıkacağız"

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Eisenkot'un müzakere ekiplerinin bugün eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi ve Yair Golan'ın Demokratlar Partisi temsilcileriyle bir araya geldiğini aktardı.

Haberde, parti temsilcilerinin "Likud'un yer aldığı bir hükümete karşı çıkacağız." şeklinde açıklama yaptığı bildirildi.

Yashar temsilcileri, Haredilerle görüştü

Ayrıca Yashar Partisi temsilcileriyle, Netanyahu'nun son koalisyonunda yer alan Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi temsilcileri de bir araya geldi.

Yedioth Ahronoth, görüşmenin gizli gerçekleştirildiğini belirterek taraflar arasında üzerinde anlaşmaya varılabilecek hususlar da dahil olmak üzere genel ilkelerin ele alındığını öne sürdü.

Haberde, Yashar Partisi'nin çeşitli partilerle görüşmeler yürütmek için bir müzakere ekibi kuracağı ve şu an yapılan tüm görüşmelerin "keşif" amaçlı olduğu iddia edildi.

Hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verilmişti

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başlamıştı.

Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

Kaynak: AA
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