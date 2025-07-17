İsrail'de Yurt Dışındaki Vatandaş Sayısı Artıyor

İsrail Meclisi, şu anda bir milyona yakın İsraillinin yurt dışında yaşadığı ve dönüş yapanların sayısında düşüş görüldüğünü açıkladı.

İsrail Meclisinin (Knesset) internet sitesinde yer alan verilere göre, 2021 yılında yurt dışında yaşayan İsrailli sayısının 571 ila 613 bin arasında değişti.

İsrail'e Yahudi Göçü (Aliyah) ve Entegrasyon Bakanlığının tahminlerine göre halihazırda yurt dışında yaşayan İsrailli sayısının ise bir milyon civarında olduğu kaydedildi.

İsrail'e 2014-2024 tarihlerinde "yurt dışından dönüş yapanlar" olarak tanımlanan 73 bin 189 Yahudi'nin dönüş yaptığı ifade edildi.

Ülkeye 2020-2024 yıllarında dönüş yapanların sayısında yüzde 53 düşüş görülürken, bunların yarısı da Kuzey Amerika'dan gelenler oldu.

Knesset'teki İşçi Partisi'nden milletvekili ve Göç Komisyonu Başkanı Gilad Kariv, "İsrailli vatandaşların ülkede yaşamak için dönüş yapması, hükümetin önceliği değildir." dedi.

İsrail'e dönüş yapanların sayısında 2023'ten beri ciddi düşüş gördüklerine işaret eden Kariv, "Bu düşüş de İsrail'deki demokrasi ve liberalizmle ilgili yaşanan anlaşmazlıklarla bağlantılıdır. Bakanlar demokrasi ve liberallik sembollerini baltaladıkları sürece bu düşüş devam eder." yorumunda bulundu.

Çok sayıdaki İsraillinin her yıl ülkeyi terk etme tercihini kullandığını dile getiren Kariv, "İsraillilerin geri dönüşü önceliğimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail resmi verilerine göre, yüzde 21'i Arap vatandaşlardan oluşan İsrail'in nüfusu 10 milyon civarında.