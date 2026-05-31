İsrail'deki Yerel Yöneticilerin Yurt Dışı Kaçışı

31.05.2026 17:25
Hizbullah'ın saldırıları artarken, İsrail'in kuzeyindeki 5 yerel yönetici yurt dışına çıktı.

İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde Hizbullah'ın roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde, bölgedeki 5 yerleşim yeri yetkilisinin yurt dışına kaçtığı belirtildi.

İsrail'in Walla haber sitesinde yayımlanan haberde, Hizbullah'ın doğrudan tehdit oluşturduğu bölgelerde görev yapan 5 yerel meclis ve belediye başkanının, güvenlik gerilimlerinin arttığı günlerde çeşitli ziyaret ve programlar kapsamında yurt dışına çıktığı ifade edildi.

Habere göre, Batı Celile'deki 22 yerleşim yerini kapsayan Ma'ale Yosef Bölge Konseyi Başkanı Şimon Guata ile Lübnan sınırına yakın Merom Hagalil Bölge Konseyi Başkanı Amit Sofer'in New York'ta gittiği kaydedildi.

Nahariya Belediye Başkanı Ronen Marli ile Karmiel Belediye Başkanı Moshe Koninsky'nin de Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunduğu aktarıldı.

Mevoot HaHermon Bölge Konseyi Başkanı Benny Ben-Mofhar'ın ise kısa süre önce Yunanistan'a seyahat ettiği belirtildi.

Walla'nın haberinde, son günlerde İsrail'in kuzeyinde artan çatışmaların söz konusu seyahatlerin zamanlamasına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdiği ifade edildi.

Haberde, Hizbullah'ın hafta sonu roket ve İHA saldırılarını yoğunlaştırmasıyla kuzey İsrail'in son dönemin en gergin günlerinden birini yaşadığı ifade edilerek, yerel yöneticilerin bu süreçte bölgelerinde bulunmamalarının eleştirilere neden olduğu kaydedildi.

Yerel yönetim başkanlarının görevlerinin yalnızca belediye hizmetlerini uzaktan yürütmekten ibaret olmadığına dikkat çekilen haberde, yöneticilerin kriz dönemlerinde halkın yanında bulunması, yaralıları ziyaret etmesi ve güvenlik değerlendirmelerine katılması gerektiği vurgulandı.

Habere ilişkin açıklama yapan Mevoot Hahermon Bölge Konseyi, Ben-Mofhar'ın önceden planlanmış aile tatili kapsamında yurt dışında olduğunu öne sürdü.

Karmiel Belediyesi ise Belediye Başkanı Koninsky'nin kişisel izin kullandığını, buna rağmen güvenlik gelişmelerini yurt dışından takip ettiğini ve durum değerlendirmelerine katıldığını iddia etti.

İsrail basınına göre, dün Hayfa yakınlarındaki Karmiel kentinde bir İHA tespit edilmesi ve Lübnan'dan roket atılması üzerine alarm sirenleri devreye girmişti. Bunun üzerine binlerce kişinin sığınaklara yöneldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

