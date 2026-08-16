İsrail'den Ateşkese Rağmen Saldırı - Son Dakika
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İsrail'den Ateşkese Rağmen Saldırı

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İsrail ordusu, Han Yunus'taki çadır kampına saldırdı; çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Aksa Üniversitesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampına saldırı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı ancak yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürerek sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor, yıkım faaliyetlerini sürdürüyor ve "sarı hat" olarak adlandırılan sınırı kademeli olarak batıya doğru genişletiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1262 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 168 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 808 kişinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 391'e, yaralı sayısının ise 174 bin 280'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Ateşkese Rağmen Saldırı - Son Dakika

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