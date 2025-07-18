İsrail'den Batı Şeria'da Maske Yasağı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da hem Filistinliler hem Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin maske takmasını yasakladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı Avi Blut, Batı Şeria'da maske takılmasını yasaklayan bir karar aldı.

Karar uyarınca kamusal alanda yüzünü kapatanların 6 ay, suç işlerken yüzünü kapatanların da 2 yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Bu kararın, çoğunlukla, yüzü maskeli kişilerin işlediği ulusal suçlarla mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.

İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarında yüzlerine maske takıyor. Filistinliler de bu tür saldırganlara koruma sağlayan İsrail askerleriyle yaşadıkları arbedede maske kullanıyor.