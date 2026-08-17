İsrail'den Batı Şeria'da Polis Yetkisi Devrine Destek - Son Dakika
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İsrail'den Batı Şeria'da Polis Yetkisi Devrine Destek

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Ben-Gvir, Batı Şeria'da yetkinin İsrail ordusundan polise devrini ilhak adımı olarak değerlendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın önerisini desteklediğini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria'da yetkinin İsrail ordusundan alınarak İsrail polisine devredilmesinin "önemli bir ilhak" adımı olduğu itirafında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun iki hafta içinde işgal altındaki Batı Şeria'da kolluk faaliyetlerini İsrail polisinin sorumluluğuna devretmeye yönelik bir plan sunacağını duyurdu.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey İsrail ordusu yetkililerinin katıldığı bir güvenlik toplantısında konuşan Katz, "Yetkisiz tarafların şiddet uygulamalarına ve kanunları kendi başlarına uygulamalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Katz'ın açıklamasına ilişkin paylaşım yapan aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yetkinin İsrail ordusundan İsrail polisine devredilmesini desteklediğini kaydederek bunun Batı Şeria'nın ilhakına dair önemli bir adım olduğu itirafında bulundu.

Ben-Gvir, bu kapsamda işgal altındaki Batı Şeria'daki idari tutuklama ve kısıtlama yetkisinin de Savunma Bakanı ve İsrail ordusundan Ulusal Güvenlik Bakanı ve İsrail polisine devredilmesi talebinde bulundu.

Bu yetkilerin bugüne kadar "anti-Siyonist hareketlere karşı kullanılmadığını" ileri süren Ben-Gvir, söz konusu adımlar atıldığında, İsrail polisinin yetkileri üzerinden pratik olarak sorumluluğu üstleneceğini savundu.

Katz'dan Batı Şeria'daki İsraillilerle ilgili yetkilerin polise devri için hazırlık talimatı

İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlanması talimatı vermişti.

İsrail ordusunun rolünün Batı Şeria'da sadece Filistinlilere karşı olduğunu ileri süren Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kastederek sözde "sivil" konularda kanun ve düzeni sağlama sorumluluğunun tamamen polise devredileceğini belirtmişti.

İsrail basını, Katz'ın talimatının gerçekleştirilmesi durumunda bunun yeni bir ilhak adımı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Batı Şeria'da Polis Yetkisi Devrine Destek - Son Dakika

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