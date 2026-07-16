İsrail'den Batı Şeria için 1 Milyar Şekel Yatırım - Son Dakika
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İsrail'den Batı Şeria için 1 Milyar Şekel Yatırım

16.07.2026 16:37
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İsrail hükümeti, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri desteklemek için 1 milyar şekel bütçe onayladı.

İsrail'in aşırı sağcı hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak yolların inşası ve yenilenmesi için 1 milyar şekel (334 milyon dolar) değerindeki bütçe teklifini onayladı.

İsrail'deki Arutz Sheva gazetesinin haberine göre, onaylanan bütçe, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria genelinde tanıdığı onlarca yeni kaçak yerleşim birimini birbirine bağlayacak yolların inşası ve mevcut yolların yenilenmesi için kullanılacak.

Söz konusu yasa dışı yerleşimler arasında İsrail'in 2005'te boşalttığı ancak mevcut koalisyon hükümetinin yakın geçmişte yeniden iskana açma kararı aldığı Homeş, Sa-Nur, Ganim ve Kadim de bulunuyor.

Öte yandan onaylanan bütçe tasarısında yer alan özel bir maddeye göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bundan sonra kurulacak her yasa dışı yerleşim yeri ve tanınacak her kaçak yerleşim birimi, herhangi bir ek onay sürecine tabi tutulmaksızın otomatik olarak bu 1 milyar şekellik yol ve altyapı fonunun kapsamına dahil edilecek.

Plan, Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeyi hedefliyor

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da işgali derinleştirecek yeni adımına ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Bu karar, Yahudiye ve Samara'nın (Batı Şeria) stratejik noktalarında onlarca yeni yerleşim birimi kurulmasının önünü açacaktır." dedi.

Batı Şeria'yı ilhak amacıyla yasa dışı yerleşimlerin inşasına öncülük eden Bakan Smotrich, "güvenlik devrimine" imza attıklarını öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"100'den fazla (yasa dışı) yerleşim yeri ve 160 tarım çiftliğiyle (kaçak yerleşim birimi) İsrail'in güvenliğini tahkim ediyoruz. Bu adımlar, İsrail toprağının kalbinde bir Filistin Devleti kurulması yönündeki korkunç fikri tamamen ortadan kaldıracaktır."

Mevcut kabine içerisindeki bazı bakanların yeni yerleşim birimlerinin tahliye edilmesine yönelik planları olduğunu savunan Smotrich, hazırladıkları bu çok yıllı planla söz konusu tahliye girişimlerinin önüne geçeceklerini ve yolların yapımı için gerekli izinlerin hızlıca alınacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Batı Şeria için 1 Milyar Şekel Yatırım - Son Dakika

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