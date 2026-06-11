İsrail'den Batı Şeria'ya 61 Yeni Yerleşim Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Batı Şeria'ya 61 Yeni Yerleşim Planı

11.06.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 61 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını onaylamayı planlıyor.

İsrail kabinesinin, Washington yönetimi ve uluslararası toplumun İran krizine odaklandığı bir dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da 61 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını öngören bir planı onaylamaya hazırlandığı belirtildi.

Axios sitesinin haberine göre, İsrail kabinesinin bugün yapılacak toplantısından Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşimler için karar çıkması bekleniyor.

Planla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek 61 yeni yasa dışı yerleşim kurmak için önümüzdeki birkaç yıl için 350 milyon dolardan fazla kaynak ayırmasının beklendiğini söyledi.

Son yıllardaki en kapsamlı toprak gasbı olduğuna işaret edilen plan, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından sunuldu.

İsrail hükümetinin planı Meclisin feshedilmesine yönelik oylama öncesinde onaylamak istediğine dikkati çekilen haberde, teklifte yer alan yasa dışı yerleşimlerin stratejik ve hassas bölgelerde bulunduğu, Ürdün Vadisi'ndeki 90 numaralı otoyol boyunca uzanarak El Halil'in güneyindeki mevcut yasa dışı yerleşimler arasında süreklilik oluşturacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Bu hamleyle gelecekte bir Filistin Devleti'nin kurulma olasılığının daha fazla baltalandığı belirtilen haberde, işgal altındaki Batı Şeria'da evlerin, kamu tesislerinin ve bunlar için yapılacak yollar ve diğer altyapının finanse edileceği kaydedildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşimlerin inşasına hız verdi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Batı Şeria'ya 61 Yeni Yerleşim Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu’na sırtını döndü Bir tepki de Akbayram ailesinden Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı
Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
10:49
MSB’den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 12:09:30. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Batı Şeria'ya 61 Yeni Yerleşim Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.