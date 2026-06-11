İsrail'den Batı Şeria'ya 61 Yeni Yerleşim Planı

İsrail kabinesinin, Washington yönetimi ve uluslararası toplumun İran krizine odaklandığı bir dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da 61 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını öngören bir planı onaylamaya hazırlandığı belirtildi.

Axios sitesinin haberine göre, İsrail kabinesinin bugün yapılacak toplantısından Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşimler için karar çıkması bekleniyor.

Planla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek 61 yeni yasa dışı yerleşim kurmak için önümüzdeki birkaç yıl için 350 milyon dolardan fazla kaynak ayırmasının beklendiğini söyledi.

Son yıllardaki en kapsamlı toprak gasbı olduğuna işaret edilen plan, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından sunuldu.

İsrail hükümetinin planı Meclisin feshedilmesine yönelik oylama öncesinde onaylamak istediğine dikkati çekilen haberde, teklifte yer alan yasa dışı yerleşimlerin stratejik ve hassas bölgelerde bulunduğu, Ürdün Vadisi'ndeki 90 numaralı otoyol boyunca uzanarak El Halil'in güneyindeki mevcut yasa dışı yerleşimler arasında süreklilik oluşturacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Bu hamleyle gelecekte bir Filistin Devleti'nin kurulma olasılığının daha fazla baltalandığı belirtilen haberde, işgal altındaki Batı Şeria'da evlerin, kamu tesislerinin ve bunlar için yapılacak yollar ve diğer altyapının finanse edileceği kaydedildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşimlerin inşasına hız verdi.