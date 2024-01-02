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İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: 4 ölü İsrail askeri yerde sürüklediği yaralı Filistinlinin kafasına tekme attı - Son Dakika
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İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: 4 ölü İsrail askeri yerde sürüklediği yaralı Filistinlinin kafasına tekme attı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine gerçekleştirdiği baskın sırasında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bir İsrail askeri, yerde sürüklediği yaralı Filistinlinin kafasına tekme attı. İsrail güçlerinin ayrıca diğer bölgelere düzenlediği baskınlarda da 4 Filistinli öldürüldü. Bu süreçte Batı Şeria'da yaşanan olaylarda toplamda 307 Filistinli öldürüldü.

02.01.2024 - 11:15,
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- İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: 4 ölü

İsrail askeri yerde sürüklediği yaralı Filistinlinin kafasına tekme attı

BATI ŞERİA - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine gerçekleştirdiği baskın sırasında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bir İsrail askeri, yerde sürüklediği yaralı Filistinlinin kafasına tekme attı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 88. günde devam ederken, Batı Şeria'ya da baskınları sürüyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi. Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Kalkilya şehrinin doğusundaki Azzoun köyünde çıkan olaylarda Filistinli genç, İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Sosyal medyada yerel kaynaklar tarafından paylaşılan görüntülerde, bir İsrail askerinin yerde sürüklediği yaralı Filistinlinin kafasına tekme attığı görüldü.

İsrail güçlerinin ayrıca Kalkilya yakınlarındaki Kafr Kaddum kasabası, El Halil kentinin güneyindeki Yatta ve Al-Dhahiriya kasabası, Eriha şehri ve yakındaki Ain Sultan Mülteci Kampı ve Ramallah'ın doğusundaki El Mugayyir köyüne, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenlediği, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından dün yapılan açıklamaya göre Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 79'u çocuk olmak üzere 307 Filistinli öldürüldü.

İsrail\'den Batı Şeria\'ya baskın: 4 ölü İsrail askeri yerde sürüklediği yaralı Filistinlinin kafasına tekme attı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: 4 ölü İsrail askeri yerde sürüklediği yaralı Filistinlinin kafasına tekme attı - Son Dakika
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