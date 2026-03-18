İsrail'den Beyrut'a Saldırı Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezi noktalarından birindeki bina için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki bir binanın kırmızıyla işaretli olduğu harita paylaştı.

Adraee, Başura Mahallesi sakinlerine hitaben, haritada kırmızıyla işaretlenen binadan ve çevresindeki yapılardan en az 300 metre uzaklaşılmasını talep etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, koordinatlarını paylaştığı binanın, "Hizbullah'ın kullandığı bir tesise yakın olduğunu" iddia ederek, saldırı düzenleyeceklerini belirtti.