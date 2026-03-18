İsrail'den Beyrut'a Saldırı Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Beyrut'a Saldırı Uyarısı

18.03.2026 05:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah’a yakın bir bina için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezi noktalarından birindeki bina için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki bir binanın kırmızıyla işaretli olduğu harita paylaştı.

Adraee, Başura Mahallesi sakinlerine hitaben, haritada kırmızıyla işaretlenen binadan ve çevresindeki yapılardan en az 300 metre uzaklaşılmasını talep etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, koordinatlarını paylaştığı binanın, "Hizbullah'ın kullandığı bir tesise yakın olduğunu" iddia ederek, saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Beyrut'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 05:35:24. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'den Beyrut'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.