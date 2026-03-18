İsrail'den Beyrut'ta Bina Saldırısı

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok katlı bir binaya saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki tahliyesini istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu çok katlı binayı bombaladı.

Saldırının ardından bina yerle bir oldu. Bölgeden dumanlar yükseldi ve hedef alınan binanın çevresini toz bulutu kapladı.

