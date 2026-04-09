İsrail'in Filistinli Tutuklulara Yönelik İdam Yasası: Uluslararası Hukuka Saldırı
09.04.2026 00:10
İsrail yönetimi, Filistinli siyasi tutuklular için idam cezasını öngören yeni bir yasa çıkardı. Bu düzenleme, uluslararası hukuka ve insan haklarına saldırı niteliğinde olarak değerlendiriliyor ve etnik ayrımcılığı meşrulaştırıyor.

İsrail yönetimi, Filistinli siyasi tutuklulara yönelik idam cezasını öngören yeni bir yasa çıkardı. Bu düzenleme, uluslararası hukukun ve evrensel ahlakın temel ilkelerine açık bir saldırı niteliği taşımakta, güvenlik tedbiri kılıfı altında sistematik ayrımcılığı meşrulaştırmaktadır. Yasa, etnik köken ve ulusal kimlik temelinde ölüm cezası uygulanmasını mümkün kılarak, adaletle bağını koparmakta ve etnik zulmün bir aracı haline gelmektedir.

Filistinli tutuklular, yıllardır işkence, kötü muamele ve temel haklardan mahrum bırakılma gibi ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmıştır. Bu yeni yasa, bu ihlallerin hukuki düzlemde sürdürülmesi ve derinleştirilmesi anlamına gelmekte, fiili infazları resmi bir devlet politikası haline getirmektedir. İsrail'in askeri işgal düzeninde ölüm cezasının yalnızca işgal altındaki halka uygulanması, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir.

Uluslararası toplumun bu duruma karşı sessizliği rahatsız edicidir. Bazı ülkeler açıklamalar yapmış olsa da, bu yeterli değildir. Yasa, uluslararası hukuk düzeninin geleceği için varoluşsal bir soru gündeme getirmektedir: Eşitlik ve ayrımcılık yasağı kavramları, güçlü olan her talep ettiğinde içi boşaltılmaya mahkum mu olacak? Eğer müdahale edilmezse, bu yasa tehlikeli bir emsal teşkil edecek ve insan haklarının zayıf zeminini daha da çökertmeye devam edecektir.

