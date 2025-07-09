İsrail'den Filistinlilere Sürgün Planı - Son Dakika
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İsrail'den Filistinlilere Sürgün Planı

09.07.2025 22:55
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Netanyahu hükümeti, Gazze'den Filistinlileri sürgün etmek için 'insani yardım kenti' kurmayı planlıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin, Gazze'den Filistinlilerin zorla başka ülkelere göç ettirilmesi planının ilk adımı olarak değerlendirilen Refah kentinde "insani yardım kenti" adı altında "toplama kampı" kurma planına İsrail ordusunun itiraz ettiği ileri sürüldü.

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli üst düzey askeri yetkililer, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler sürerken Refah kentinde "insani yardım kenti" adı altında toplama kampı kurma planını hayata geçirmenin ordu için mümkün olmadığını söyledi.

Müzakere edilen anlaşmanın detaylarının belli olmaması, Refah kentini Gazze'nin geri kalanından ayıran Morag Koridoru da dahil olmak üzere ordunun belirli alanlardan çekilmesi ihtimalinin plana ilişkin hazırlıkları zorlaştıracağını belirten yetkililer, ateşkes sırasında işgal ettikleri bölgelerde faaliyet göstermenin ne ölçüde mümkün olacağını kestiremediklerini kaydetti.

Öte yandan İsrailli askeri yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri sürgün planının bölge ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle rafa kaldırıldığını da öne sürdü.

Netanyahu hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye taranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Trump'ın sürgün planı İsrail'i heyecanlandırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi teklifinde bulunmuştu.

İsrail, Trump'ın bu açıklamasının ardından söz konusu teklifi hayata geçirmek için çalışmalara başladığını ve bazı ülkelerle temasa geçtiklerini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistinlileri farklı ülkelere sürgün etme amacıyla yeni bir saldırı planı hazırlayan İsrail, Gazze sakinlerini önce şeridin güneyine ardından başka ülkelere "gönüllü göç" adı altında göndererek etnik temizlik yapma hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Filistinlilere Sürgün Planı - Son Dakika

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