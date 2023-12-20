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İsrail'den Gazze Şeridi'nde bir askerin daha öldüğü açıklaması - Son Dakika
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İsrail'den Gazze Şeridi'nde bir askerin daha öldüğü açıklaması

İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir askerin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu, Lior Sivan adındaki askerin güney Gazze'de öldüğünü belirtti. Bu süreçte Gazze'deki çatışmalarda ölen asker sayısı ise 133'ü Gazze'de olmak üzere toplamda 465'e yükseldi.

İsrail\'den Gazze Şeridi\'nde bir askerin daha öldüğü açıklaması
20.12.2023 - 09:25,
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklaması, İsrail resmi devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyinde, Lior Sivan (32) adındaki askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerinin sayısı, 133'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 465'e yükseldi.

Kaynak: AA
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