İsrail'den Hamaney'in Sığınağına Saldırı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bulunan ve öldürülen İran lideri Ali Hamaney için inşa edildiği öne sürülen yer altı sığınağının bombalandığı anlara dair görüntüleri paylaştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hamaney'in yer altındaki askeri sığınağı" olarak nitelendirilen stratejik tesise düzenlenen saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Adraee, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kapsamında 50 savaş uçağının Hamaney'in sığınağı olduğu iddia edilen yeri vurduğunu öne sürdü.

Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürüldüğünü hatırlatan ve sığınağı kullanmadığını belirten İsrailli Sözcü, söz konusu sığınağın İranlı diğer üst düzey yetkililer tarafından kullanıldığını savundu.

Sözcü, Tahran'ın merkezindeki cadde ve sokakların altına yayılan sığınağın, çok sayıda giriş noktasına ve üst düzey toplantılar için ayrılmış özel odalara sahip olduğunu; bu tesisin İran'ın askeri planlarını yürüttüğü ve stratejik kararlar almak için kullandığı "komuta merkezi" olduğunu iddia etti.