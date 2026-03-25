İsrail'den Hizbullah'a Roket İddiası

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan'daki Hizbullah'a ilişkin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı olan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz'a gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektubunda, Hizbullah'ın 2 Mart'tan bu yana İsrail yönüne 3 bin 500'den fazla roket, füze ve iHA fırlattığını ileri süren Saar, bu saldırıların BMGK'nın 1701 ve 1559 sayılı kararlarının ihlali olduğunu öne sürdü.

Hizbullah'ın Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Saar, Beyrut yönetiminin de Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin gerekli adımları atmadığını savundu.

Saar, BMGK'ya Hizbullah'ı kınaması ve terör örgütü olarak tanıması çağrısı yaparken, Lübnan hükümetinden Hizbullah'ı silahsızlandırmasını istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.