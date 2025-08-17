İsrail'den Husilere Sert Mesaj

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki İran destekli Husileri sabah saatlerinde düzenledikleri saldırıya atıfla "bu daha başlangıç" ifadeleriyle yine tehdit etti.

Bakan Katz, ABD menşeli X sosyal medya hesabından, Yemen'den misilleme olarak balistik füze atılmasının ardından, konuya ilişkin, paylaşımda bulundu.

Katz, "Husiler, İsrail'e yönelik her saldırı girişiminin bedelini ağır ödeyecek. Onlara büyük zarar veren bir hava ve deniz ablukası uyguluyoruz ve bu sabah altyapı ve enerji hedeflerini vurduk. Bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra Yemen'e düzenleyecekleri saldırıların "daha güçlü ve acı verici" olacağını ileri süren Katz, "İsrail'e el kaldıran herkesin eli kesilecektir." ifadeleriyle tehditte bulundu.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'nın güneyinde İran destekli Husiler tarafından kullanıldığı öne sürülen bir elektrik santralini vurduğunu duyurmuştu.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi saldırının donanma tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.

Yemen basını da Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğunu bildirmişti.