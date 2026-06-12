İsrail'den İHA Saldırısına Yanıt - Son Dakika
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İsrail'den İHA Saldırısına Yanıt

12.06.2026 23:58
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın İHA saldırısını bildirdi; sirenler Celile'de çalmaya başladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeye insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İHA saldırısında yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, İHA'yı düşürme girişimleri nedeniyle Batı Celile'deki birçok yerleşimde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrailarasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den İHA Saldırısına Yanıt - Son Dakika

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