İsrail'den İran'a Acil Tren Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den İran'a Acil Tren Uyarısı

07.04.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran halkını 21.00'e kadar trenlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

İsrail ordusu, saldırı imasında bulunarak İran halkına ülke genelinde saat 21.00'e (TSİ 19.30) kadar trenlerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

Ordunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Farsça hesabından, "İran'daki tren kullanıcılarına ve yolcularına acil uyarı" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada, halkın İran saatiyle 21.00'e (TSİ 19: 30) kadar ülke genelinde tren kullanmaktan ve seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği savunularak "Trenlerde ve demiryolu hatlarının yakınında bulunmanız hayatınızı riske atıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bugün İran'daki demiryolu altyapısının hedef alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Ulaşım, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:08:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.