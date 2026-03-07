İsrail'den İran'a Misilleme Uyarısı

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırı düzenlediği İran'dan yeni bir füze saldırısının başladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan misillemeyi engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Saldırının hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkati çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Başkent Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenlerin çalmasının ardından Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.