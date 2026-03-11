İsrail'den İran'a Saldırılar

TEL İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da Tahran yönetimine ait komuta merkezlerini hedef aldığını iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ve Tebriz kentine yönelik saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusu, Tahran ve Tebriz'de 10 Mart Salı erken saatlerde düzenlenen saldırı dalgasında, İran silahlı kuvvetlerine ait önemli komuta merkezlerinin hedef alındığını ileri sürdü.

Açıklamada, bu merkezler arasında Tebriz'deki özel birim komuta merkezi, Tahran'daki "İmam Hasan" güvenlik birimi askeri üssü, balistik füze fırlatma ve topçu ateşinden sorumlu güvenlik biriminin komuta merkezi, Maraga'da istihbarat ve genel güvenlik polisi komuta merkezi ve Tebriz'de Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücüne (Besic) ait üssün yer aldığı iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.