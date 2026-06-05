İsrail'den Kuneytra'ya 38 Kara Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Kuneytra'ya 38 Kara Baskını

05.06.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde mayıs ayında 38 kara baskını ve birçok saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun geçen ay Suriye'nin Kuneytra ilinde 38 kara baskını gerçekleştirdiği, çok sayıda alıkoyma, ev baskını ve topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Kuneytra Medya Merkezi, İsrail ordusunun ildeki baskın, saldırı ve alıkoymalarına ilişkin mayıs ayı raporunu yayımladı.

Rapora göre, İsrail askeri hareketliliği en yoğun Refid, Sayda el-Cevlan, Kevdene, Cıbata el-Haşeb, Turunç, Ruveyhine, Doğu Samdaniyye, Muallaka, Aşe, Mezraat el-Fityan, Umm el-Luks, Besali, Tel Deraiyat, Doğu Tel Ahmer ve Ofaniya bölgelerinde gerçekleşti.

İsrail askerlerinin, mayıs ayında Kuneytra genelinde 38 kara baskını düzenlediği, ana yollar ve tarım yolları üzerinde 12 geçici askeri kontrol noktası kurduğu ve yoldan geçenleri aradığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca köy ve beldelerde 15 ev baskını gerçekleştirdiği, çok sayıda sivili sorguladığı kaydedildi.

Raporda, aynı dönemde 8 sivilin alıkonulduğu, bazı kişilerin ise saatler süren gözaltının ardından serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

Tarım arazileri ile ateşkes hattına yakın bölgeleri hedef alan 9 topçu ve havan saldırısının kaydedildiği belirtilen raporda, İsrail ordusuna ait tanklar, ağır askeri araçlar ve buldozerlerin de ateşkes hattı yakınlarında hareketlilik gösterdiği aktarıldı.

Rapora göre, İsrail savaş uçakları bölgede 5 kez uçuş gerçekleştirirken, insansız hava araçları da 4 kez Kuneytra semalarında görüldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Kuneytra'ya 38 Kara Baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anadolu’nun kayıp dili “Sidece“de 31 harf tespit edildi Anadolu'nun kayıp dili "Sidece"de 31 harf tespit edildi
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı o anlar kamerada Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı; o anlar kamerada
Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu
Galatasaray, Mourinho’nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

20:48
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
20:21
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
19:59
Adliye çalışanının vatandaşları hedef gösterdiği video tepki çekti, Başsavcılık soruşturma başlattı
Adliye çalışanının vatandaşları hedef gösterdiği video tepki çekti, Başsavcılık soruşturma başlattı
18:49
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 20:55:13. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Kuneytra'ya 38 Kara Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.