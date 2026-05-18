İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Saldırı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının, "uluslararası hukukun yeni bir ihlali" olduğunu bildirdi.

Bergusi, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere saldırısının akabinde yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in filoya saldırısının uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun bir kez daha ihlali olduğunu vurgulayan Bergusi, bu saldırıların küresel dayanışma hareketlerinin vahşice soykırıma maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kırılması yolundaki ısrarını kamçılayacağını ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmıştı.