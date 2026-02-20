İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

20.02.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'daki mülteci kampına hava saldırısı düzenledi; ölü ya da yaralı bilgisi yok.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, kamptaki Hıttin Mahallesi'ni 3 füzeyle hedef aldı.

Saldırının ardından bölgede patlamalar meydana geldi.

Lübnan makamlarından saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Ayn el-Hilve bölgesinde Hamas'a bağlı unsurların faaliyet yürüttüğü ileri sürülen bir merkezin hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu noktanın "Hamas'a ait bir karargah" olduğu öne sürüldü.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika

Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz

18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:02:52. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.