İsrail'den Lübnan'a Saldırı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes öncesinde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, geçici ateşkes yürürlüğe girmeden önce Lübnan'ın güneyinde sınırdan 12 kilometre içeride bir köye saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, birliklerin Lübnan'ın güneyindeki Dibbine köyüne baskın düzenlediği bildirildi.

Birliklerin, sınırdan 12 kilometre içeride olan köyde bulunduğu iddia edilen Hizbullah yerleşkesine baskın düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bölgede birkaç saat içinde 70 hedefe saldırı düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, Dibbine köyüne havadan ve karadan saldırılarda 20'den fazla Hizbullah mensubunun da öldürüldüğü ileri sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes öncesinde düzenlediği saldırılarda 2 bin 294 kişinin öldüğünü bildirmişti. Lübnan hükümeti, söz konusu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:23
19:15
18:38
18:15
18:13
17:42
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:34:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.