İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırı tehdidine ilişkin paylaşım yaptı.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Matriyye eş-Şumer, el-Harayib, Arzi, ez-Zerariyye, Mezraat el-Vasıta ve Mezraat Cumcum beldelerine saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Söz konusu beldelerde yaşayanların derhal evlerini terk ederek en az 1000 metre uzaklaşmalarını isteyen Adraee, İsrail ordusunun Hizbullah'ın faaliyetleri nedeniyle bölgede güç kullanacağını öne sürdü.

Adraee, Hizbullah unsurları ile onlara ait tesis ve askeri araçların yakınında bulunan kişilerin hayatlarının tehlikeye gireceğini de ekledi.