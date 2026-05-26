İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

İsrail\'den Lübnan\'a Saldırı Tehdidi
26.05.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes olmasına rağmen Lübnan'daki 26 belde için saldırı ve sürgün emri verdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 26 belde için daha saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tora, Deyr kanun en-Nahr, Bidyas, Burç Rahhal, Maarake, Abbasiyye, Tayr Diba, Mecadil, Mahruna, Coya, Şehabiyye, Deyr Antar, Bafılay, Dardağya, Şahhur, Halvesiyye, Barış, Yukarı Halvesiyye, Tayrfalsay, Bestiyet, Erzun, Cebel ez-Zarur, Zahr Berriyet Cabir, Marub, Dibal ve Hamiri beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail ordusu gün içerisinde Lübnan'da Nebatiye kent merkezi ile 20'den fazla belde için de saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 00:28:42. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.