İsrail'den Lübnan'a Süregelen Saldırılar

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a düzenledikleri saldırıların "çok uzun süre devam edeceğini" öne sürdü.

Zamir, Lübnan'a sürdürülen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İran'ın uzantısı olduğunu ve ağır bir bedel ödediğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı, saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin, "Bu çok uzun zaman alacak, buna hazırlıklı olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Zamir, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan otelde İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarının hedef alındığını iddia etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.