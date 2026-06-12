İsrail'den Lübnan'a Tahliye Uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a Tahliye Uyarısı

12.06.2026 14:41
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunarak, bölge halkını tahliye etmeye çağırdı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sarafand, Tuffahta ve Sinay Mezrası beldeleri için tahliye uyarısı yayımlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ederek, "bu beldelerde güçlü bir şekilde harekete geçeğiz" sözleriyle Lübnanlıları tehdit etti.

Sarafand, Tuffahta ve Sinay Mezrası beldeleri için saldırı tehdidinde bulunan Adraee, bölge halkının bu beldeleri terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

Adraee, Hizbullah unsurlarının yakınında bulunanların hayatının tehlikede olacağı tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Tahliye Uyarısı - Son Dakika

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