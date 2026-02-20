İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Giriş Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Giriş Engeli

20.02.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Batı Şeria'dan Kudüs'e girişleri kısıtlayarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelledi.

İsrail, ramazanın ilk cumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin Batı Şeria'dan Kudüs'e girişini engelledi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "Binlerce Batı Şeria sakini Kalendiya kontrol noktasında toplandı, işgal makamları 10 bin kişilik kota dolduğu gerekçesiyle onları Kudüs'e almayı reddetti." ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk cumasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Aksa'ya ulaşmak için Kudüs'ü çevreleyen askeri kontrol noktalarında toplandı.

Askeri kontrol noktalarında çok sayıda Filistinlinin geri çevrildiği ve Kudüs'e geçişine izin verilmediği aktarıldı.

İsrail engeline takılan Filistinlilerin bazılarının, Tel Aviv yönetiminden geçiş için önceden izin aldığı, buna rağmen kontrol noktalarından geri çevrildikleri belirtildi.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da önceki senelerde olduğu gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile birinci derece akrabaları eşliğinde 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği, sayının 10 bin ile sınırlı tutulacağı kaydedilmişti.

Tel Aviv yönetiminin izin verdiği Filistinlilerin geçişinin, güneyde Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 numaralı kontrol noktası ve kuzeydeki Kalendiya kontrol noktasından sağlanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Giriş Engeli - Son Dakika

Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:35:05. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Giriş Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.