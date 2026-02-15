İsrail'den Nablus'ta Bayraklı İşgal - Son Dakika
İsrail'den Nablus'ta Bayraklı İşgal

İsrail\'den Nablus\'ta Bayraklı İşgal
15.02.2026 19:13
İsrailliler, Nablus'taki El-Mesudiye Tren İstasyonu'na bayrak asarak işgali sürdürdü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Hicaz Demiryolu'nun Filistin sınırları içinde kalan Nablus'taki kolu El-Mesudiye Tren İstasyonu'nun da bulunduğu arkeolojik alana İsrail bayrakları astı.

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Burka köyünde bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nu da kapsayan arkeolojik alana İsrail bayrakları astığını ve bölgenin girişine demir kapılar yerleştirdiğini belirtti.

Amacın, bir oldubittiye getirilerek işgalin sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Desuki, söz konusu adımın bölgeye yönelik saldırıların sürdüğünün ispatı olduğunu ifade etti.

Arkeolojik alan dahil 5 bin dönüm araziye el konuldu

Desuki, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki diğer ihlalleri hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu İsraillilerin, bölgede bir "kaçak yerleşim birimi" kurduğunu, ekili alanlara zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilerin arazilerine erişimini defalarca engellediğini aktaran Desuki, İsrail yönetiminin de bölgede çeşitli bahanelerle yaklaşık 5 bin dönüm araziye el koyduğunu kaydetti.

Desuki, İsrail bayraklarının asıldığı El-Mesudiye arkeolojik alanının da el konulan araziler arasında olduğunu belirtti.

Filistinlilerin arazilerine ulaşma konusunda ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Desuki, bunun hem geçim kaynaklarını hem de hayvanlarını otlatmalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

El-Mesudiye, Hicaz Demiryolu'nun ana istasyonlarından biri olarak biliniyor. Söz konusu hat, Filistin kentlerini Hicaz bölgesine bağlıyordu.

Sultan 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen Hicaz Demiryolu'nun, Filistin sınırlarında yer alan Nablus'taki kolu olan El-Mesudiye Tren İstasyonu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına maruz kalıyordu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Nablus'ta Bayraklı İşgal - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'den Nablus'ta Bayraklı İşgal - Son Dakika
